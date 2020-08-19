Собственный облачный игровой сервис для iPhone 5G от Apple

Если вы следите за новостями, вы уже должны быть знакомы с тем, почему компания Apple не поддерживает идею облачных игровых сервисов на платформе iOS. Недавний своего рода спор с компании Microsoft по поводу Project xCloud и Xbox Game Pass говорит об этом - компания Apple упомянула, что им неудобно предлагать через iOS вещи, которые она не может контролировать и просматривать напрямую, поэтому компания Apple решила перестраховаться и сказать нет Microsoft.

На данный момент ничего достоверно не подтверждено, но, основываясь на новом патенте, который был недавно опубликован в Европе, похоже, что компания Apple работает над своим собственным небольшим проектом облачных игр, который предназначен для будущих iPhone с поддержкой 5G.