Sonnet представила 8-портовый адаптер USB-C PCIe 3.0 со скоростью чтения 10 Гбит/с

8-портовая карта PCIe Allegro Pro USB-C от Sonnet позволяет пользователям одновременно подключать и запитывать до восьми высокопроизводительных периферийных USB-устройств к своему компьютеру и обеспечивает полное соединение со скоростью 10 Гбит/с через каждый порт. Карта Allegro поддерживает SSD с питанием от шины USB, SSD RAID и устройства с жесткими дисками с мощностью до 7,5 Вт на каждый порт, при этом пользователю не нужно подключать дополнительное питание к карте или адаптеры переменного тока к устройствам для работы.
Благодаря усовершенствованной архитектуре карта Sonnet обеспечивает полную пропускную способность 10 Гбит/с для каждого из портов. Это достигается за счет предоставления каждому USB-контроллеру доступа к двум линиям полосы пропускания PCIe 3.0 через микросхему моста x8 PCIe 3.0, а также за счет реализации расширенного управления трафиком данных для устранения перегрузки полосы пропускания. Компания Sonnet разработала плату Allegro с упором на интеллектуальное управление питанием и подачу питания на подключенные диски через свои порты для обеспечения надежной работы при подключении нескольких дисков.