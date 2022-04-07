Sonnet представила 8-портовый адаптер USB-C PCIe 3.0 со скоростью чтения 10 Гбит/с

Компания Sonnet Technologies анонсировала 8-портовую карту PCIe Allegro Pro USB-C, новейшее предложение в популярной линейке адаптеров USB PCIe компании. Новая карта Allegro оснащена восемью внешними портами USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) Type-C и аккуратно помещается в отсек для карты одинарной ширины. Карта Sonnet совместима с компьютерами Mac, Windows и Linux с доступным слотом x16 PCIe, а также с компьютерами Mac и Windows с портами Thunderbolt при установке в систему расширения карты Thunderbolt to PCIe с доступным слотом x16 PCIe.

8-портовая карта PCIe Allegro Pro USB-C от Sonnet позволяет пользователям одновременно подключать и запитывать до восьми высокопроизводительных периферийных USB-устройств к своему компьютеру и обеспечивает полное соединение со скоростью 10 Гбит/с через каждый порт. Карта Allegro поддерживает SSD с питанием от шины USB, SSD RAID и устройства с жесткими дисками с мощностью до 7,5 Вт на каждый порт, при этом пользователю не нужно подключать дополнительное питание к карте или адаптеры переменного тока к устройствам для работы.

Благодаря усовершенствованной архитектуре карта Sonnet обеспечивает полную пропускную способность 10 Гбит/с для каждого из портов. Это достигается за счет предоставления каждому USB-контроллеру доступа к двум линиям полосы пропускания PCIe 3.0 через микросхему моста x8 PCIe 3.0, а также за счет реализации расширенного управления трафиком данных для устранения перегрузки полосы пропускания. Компания Sonnet разработала плату Allegro с упором на интеллектуальное управление питанием и подачу питания на подключенные диски через свои порты для обеспечения надежной работы при подключении нескольких дисков.