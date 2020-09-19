Sony A7C новая сверхкомпактная беззеркальная камера с разрешением 24 МП

Sony анонсировала новую компактную полнокадровую камеру под названием A7C.

Sony заявила , что ее новый A7C имеет самый маленький и легкий полнокадровый корпус в мире. Благодаря конструкции из магниевого сплава, вес камеры составил лишь 509 граммов. Датчик имеет разрешение 24.2MP и изображения обрабатывает процессор обработки изображений Bionz X. A7C получил довольно стандартный диапазон ISO до 51 200, который может снимать со скоростью 10 кадров в секунду и записывать видео до 4K со скоростью 30 кадров в секунду с полным считыванием пикселей. Он также может записывать видео в формате Full-HD со скоростью до 120 кадров в секунду.

Несмотря на свои компактные размеры, камера получила пятиосевую стабилизацию изображения, которая пригодиться при съемке плохого освещения или при записи видео с рук. Задний ЖК-дисплей поддерживает сенсорное управление и имеет разрешение 921 000 точек. Он также переворачивается и вращается, что упрощает ведение видеоблога. Цена A7C составляет 1799 долларов США.