Sony A7S III получит новую функцию видеозаписи

На рынке фотоаппаратов уже достаточно давно нет никаких серьезных изменений, так как производителям тяжело придумать что-то уникальное, ведь уже все давно проверено и представлено. Но разработчики Sony A7S III все же придумали, как можно привлечь внимание потенциального покупателя. Для этого производитель решил улучшить систему видеосъемки. У данного фотоаппарата будет возможность писать видео в разрешении 4К при 120 кадрах в секунду. Это позволит снимать более плавные видео, что положительно скажется на общем качестве контента. Проблема будет только при обработке, ведь такие видео занимают уйму пространства. С другой стороны, это хоть какие-то изменения на рынке фотоаппаратов, которых не было уже довольно давно. Ожидаем новинку в продаже уже скоро.