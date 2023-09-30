Sony A9 III будет записывать видео в 8К 60 к/с

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о топовой беззеркальной камере Sony A9 III, которая еще не была представлена официально. Итак, аппарат сможет похвастаться возможностью писать видео в разрешении 8К при 60 к/с и 4К 120к/с, новым многоуровневым сенсором разрешением 44 Мп, диапазоном светочувствительности ISO от 50 до 102400, скоростью серийной съемки до 60 кадров в секунду, электронным видоискателем разрешением 3.7 Мп без затемнения при серийной съемке, гибридной автофокусировкой по глазам в реальном времени с 759 точками фазовой детекции, 5-осевой системой стабилизации, а также двумя слотами слотами для карт-памяти CFexpress A и SD. Ориентировочная цена и дата презентации камеры будут объявлены позже.

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