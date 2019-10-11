Sony Alpha 9 II беззеркальная камера

С оригинальной Alpha 9 Sony смогла предложить специальную камеру для спортивных фотографов. Беззеркальная камера снимает до 20 кадров в секунду с непрерывным AF/AE отслеживанием и без обычного затемнения.

В новом Alpha 9 II имеются небольшие доработки. Установлен полнокадровый CMOS-датчик изображения Exmor RS с 24,2 мегапикселями. Используется новый корпус Alpha 7R IVс более удобной рукояткой, удобными кнопками и дополнительными уплотнениями. Sony разработали процессор BIONZ X, которая отвечает за обработку изображения и распознавание лиц.

Для питания Alpha 9 II может использоваться порт USB 3.2 Type C. Оба слота для карт SD теперь поддерживают UHS-II. Уменьшена задержка срабатывания затвора. Нововведением является функция голосовых заметок, она позволяет прикреплять голосовые заметки к изображениям.

Alpha 9 появится на рынке в этом месяце.