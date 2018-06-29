Sony FE 400mm F2.8 GM OSS стоит 12000 долларов

Компания Sony постепенно обгоняет на поворотах таких культовых производителей как Nikon и Canon. Причина весьма простая — обычно профессионалы смотрят исключительно в сторону оптики, а камеру уже подбирают под хорошие решения. Профессионалы обычно хотят приобрести телеобъектив со светосилой 2,8, которой у Sony пока что не было. Теперь есть — Sony FE 400mm F2.8 GM OSS выглядит шикарно. Эта штука весит почти 3 килограмма, снимает на фокусном расстоянии 400 мм и обладает таким набором функций и технологий, что даже страшно представить. Помимо этого, есть защита от влаги и пыли, так что вы можете спокойно исследовать реальный мир и делать крутые кадры буквально в любую погоду. Стоимость объектива составляет 12000 долларов, это довольно высокая цена, но она вполне оправдана — аналогов для E-mount нет.