Кинокамера Sony FX30 оценена в $1800

Компания Sony пополнила ассортимент кинокамер моделью FX30, которая стала самым доступным представителем линейки FX Cinema. Цена самой камеры составляет 1800 долларов, а вариант с ручкой микрофоном XLR (FX30B) обойдется на 400 долларов дороже. Продажи стартуют в октябре.

Новинка характеризуется новым 20,1-Мп датчиком изображения APS-C EXMOR R CMOS с задней подсветкой (формат Super 35), двойным базовым ISO 800 и 2500, динамическим диапазоном в 14 стопов, возможностью записывать видео в разрешении 4K/24p, 30p и 60p, а также 4K/120p с кропом 1,62x, 10-битным форматом 4:2:2 в H.265 или H.264, выводом RAW посредством интерфейса HDMI на рекордер Atmos Ninja V+, режимами Cine EI, Cine EI Quick и Flexible ISO для записи в S-Log3, профилем Sony S-Cinetone, корпусом, как в FX3, двумя слотами для карт памяти CFexpress Type A и SDXC/SDHC, а также 5-осевой системой стабилизации.

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