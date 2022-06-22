Sony Interactive отказалась от участия в Gamescom 2022

PlayStation не будет участвовать в гибридной выставке Gamescom 2022 в этом году, подтвердил представитель Sony. Заявление Sony было передано немецкому изданию Games Wirtschaft. «После Nintendo, Activision Blizzard, Take-Two Interactive и Wargaming произошла еще одна отмена со стороны известного основного арендатора Gamescom: Sony Interactive не будет принимать участие в Gamescom 2022 (с 24 по 28 августа)», — говорится в новости немецкого издания. Хотя в прошлом году у Sony не было собственной пресс-конференции, Sony все же появилась в рамках мероприятия Джеффа Кейли Gamescom 2021 Opening Night Live. Однако в этом году кажется, что для того, чтобы игры издателя были показаны во время шоу Gamescom 2022 Opening Night Live, присутствие в развлекательной зоне Gamescom 2022 является обязательным условием, но компания Sony принимать участие в выставке не планирует.

Таким образом, вполне вероятно, что фанаты не получат хоть какой-либо информации о новых проектах японской компании в рамках данного мероприятия, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Организация Gamescom объявила о возвращении ежегодной игровой выставки еще в марте этого года. Как уже говорилось, в этом году Gamescom 2022 будет гибридным физическим и цифровым мероприятием, которое пройдет с 24 по 28 августа в Кельне в международном торгово-выставочном центре Koelnmesse. И компании Sony, вероятно, там просто нечего показывать, так как крупных релизов у издателя пока что нет.