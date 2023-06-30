Sony PS VR2 можно подключить к ПК

Согласно новой информации инсайдеров, гарнитуру PS VR2 можно использовать на ПК, но для этого потребуется дополнительное аппаратное обеспечение, которое ещё не разработано и, соответственно, не производится. Разработчик под ником iVRy, создавший драйвер с таким же названием, позволяющий использовать оригинальную гарнитуру PS VR на ПК, сообщил в социальных сетях, что последняя гарнитура, разработанная Sony для консоли PlayStation 5, не работает на ПК из-за блокировки DSC (Display Stream Compression), которую активирует драйвер AMD Open Source Linux GPU. Но разработчик знает, как перевести гарнитуру в режим виртуальной реальности, что позволит разработать дополнительное аппаратное обеспечение, позволяющее использовать гарнитуру на ПК. Правда, речь идёт о стороннем разработчике и, соответственно, надеяться на то, что этот продукт будет массовым, точно не стоит.

Хотя на ПК существует множество гарнитур виртуальной реальности, возможность использовать PS VR2 была бы очень востребованной на протяжении длительного времени благодаря некоторым уникальным особенностям устройства. Правда, такая гарнитура стоит дороже, чем устройства, которые сразу можно использовать на ПК без сторонних разработок. Это ставит под сомнение весь интерес к проекту энтузиаста, потому что его работу в любой момент могут прикрыть по судебному решению и поддержка мгновенно закончится, а значит, пользователи останутся совершенно беспомощны с ненужной гарнитурой.