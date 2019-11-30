Sony PlayStation 5 показали на фото

Сетевые источники поделились живой фотографией игровой консоли Sony PlayStation 5, выход которой ожидается осенью следующего года. На снимке изображена версия для разработчиков с новым геймпадом DualShock 5. Предполагается, что версия для потребителей будет сильно отличаться в плане дизайна. При этом эксперты уверены, что приставка сохранит форму корпуса и массивную систему охлаждения. Что до геймпада DualShock 5, то он кажется несколько крупнее DualShock 4. Ожидается, что PS5 выйдет в США 20 ноября по рекомендованной цене в 500 долларов.