Sony PlayStation 5 представят 11 июня

Первоначально демонстрация Sony PlayStation 5 должна была состоятся на прошлой неделе, но из-за продолжающихся беспорядков в США заставили производителя отложить ее. Sony объявила новую дату предстоящего события PlayStation 5 - 11 июня.

Мероприятие под названием «Будущее игр» впервые продемонстрирует совершенно новые игры для PlayStation 5 в течение часовой онлайн-трансляции. Событие будет транслироваться с разрешением 1080p и 30 кадрами в секунду. Компания рекомендует смотреть шоу в наушниках, отметив, что «в шоу есть классная звуковая работа». Ожидается, что Sony также представит новые игры Silent Hill и Resident Evil 8.