Sony PlayStation 5 представят 12 февраля 2020 года

2019-08-14, Автор - Ramil; Продукт - Sony ; [84]

Анонс Sony PlayStation 5 намечен на 12 февраля. Мероприятие PlayStation Meeting 2020 пройдет в этот день.

В этот день Sony проведёт мероприятие PlayStation Meeting 2020, где покажут новую приставку. Sony PS4 была представлена на PlayStation Meeting в феврале 2013 года. В продаже она появилась лишь в ноябре, то есть прошло девять месяцев.

Возможно, с Sony PS5 будет примерно такая же ситуация, купить новейшую консоль можно будет в конце 2020 года.

PlayStation 5 согласно слухам, получит GPU с производительностью на уровне GeForce RTX 2080.


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