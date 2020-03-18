Sony PlayStation 5 представят сегодня вечером

Сегодня вечером в 19:00 мск компания Sony официально представит PlayStation 5. Ведущий системный архитектор PlayStation 5 Марк Черни «подробно расскажет об архитектуре системы PS5 и о том, как она будет определять будущее игр», в блоге PlayStation Blog.

Консоль следующего поколения от Sony будет выпущена с октября по декабрь 2020 года и будет поддерживать трассировку лучей и 8K геймплей. В комплекте с приставкой будет поставляться новый контроллер с улучшенной системой вибрации, а его кнопки-триггеры (L2/R2) будут реагировать на силу упора. Также геймпад получит порт USB-C, более емкую батарею и улучшенные встроенные динамики. Мы не знаем, с какими играми выйдет консоль, но вероятнее всего, кандидатами станут Sequel Horizon Zero Dawn и Godfall Counterplay Games.