Sony PlayStation 5 сможет запускать старые игры для PlayStation 3

Недавно в магазине PlayStation 5 появились игры для PlayStation 3. Это вызвало слухи о том, что Sony, возможно, планирует развернуть обратную совместимость старых игр для консолей текущего поколения.

Согласно отчету, некоторые игры для PS3 были замечены в магазине PS5. Обычно поиск игр для PlayStation 3 в магазине PlayStation 5 направлял пользователей к их спискам на PlayStation Now. Однако поиск игры Dead or Alive 5 приводит пользователей к ценнику в 7,99 фунтов стерлингов. Точно так же пользователи перешли в социальные сети, заметив другие подобные списки. Однако в настоящее время пользователи не могут покупать игры для PS3 в магазине PS5.

Вероятнее всего японский технический гигант работает над решением, позволяющим пользователям играть в старые игры на новейшей игровой консоли PS5.
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