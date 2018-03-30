Sony PlayStation VR стала еще дешевле

Стоимость шлема виртуальной реальности Sony PlayStation VR упала еще ниже — теперь шлем можно купить всего за 300 баксов. Для большинства пользователей это отличная новость, ведь сейчас желающих поиграть в какие-то VR-игры предостаточно, но не у каждого было желание отдавать 400 долларов за устройство для этого дела. Сейчас цена упала и есть мнение, что ниже она падать уже не будет, так что можно смело брать продукт и наслаждаться новыми игрушками и новыми ощущениями от игрового процесса. Стоит так же понимать, что падение цены вызвано каким-то скорым релизом. Вполне возможно, что компания хочет скоро показать второе поколение шлема или что-то в таком духе. Но, в любом случае, на данный момент это наиболее интересное решение для геймера, который хочет погрузится в виртуальную реальность.