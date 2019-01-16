Sony анонсировала беззеркальный фотоаппарат A6400 среднего уровня

Состоялся анонс беззеркальной фотокамеры среднего уровня Sony A6400 с быстрым автофокусом. Новинка оснащена 3-дюймовым сенсорным дисплеем с изменяемым положением и датчиком Exmor CMOS APS-C (23,5 на 15,6 мм) с 24,2 млн эффективных пикселей. Сообщается, что аппарат может получать фотографии с разрешением до 6000 на 4000 пикселей и записывать видео в формате 4К (3840 на 2160 точек). Имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1, а также модуль NFC. Старт продаж камеры ожидается уже в феврале по цене от 900 долларов.