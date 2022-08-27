Sony анонсировала новый беспроводной контроллер PlayStation 5 DualSense Edge со сменными джойстиками

Компания Sony анонсировала новый беспроводной контроллер PlayStation 5 DualSense Edge.

Игровой контроллер DualSense Edge принесет ряд новых функций и улучшений. Он получит сменные джойстики и сменные задние кнопки. Геймпад позволит легко настраивать параметры, не отвлекаясь от игры. Можно менять предустановленные профили, регулировать громкость. Беспроводной контроллер DualSense Edge сохранил фирменный дизайн и игровые ощущения от использования DualSense, включая тактильную обратную связь, адаптивные триггеры, встроенный микрофон, элементы управления движением и многое другое.

Дата релиза модели не раскрыта.