Sony борется с дефицитом PS5

Sony отгрузила всего 3,9 миллиона консолей PlayStation 5 в свой очень важный праздничный квартал, что незначительно превышает показатель предыдущего квартала (3,3 миллиона), демонстрируя, как гигант электроники все еще пытается удовлетворить спрос во время продолжающегося кризиса глобальной цепочки поставок. Всего по состоянию на 31 декабря было отгружено 17,3 миллиона устройств, что почти на три миллиона меньше, чем PlayStation 4 в тот же момент после ее выпуска. PS4, однако, легко можно было найти на полках магазинов в течение первого года продаж.

Выручка игрового подразделения снизилась на 8% в годовом исчислении до 813,3 млрд иен (~7,09 млрд долларов), но операционная прибыль выросла на 12,1% до 92,9 млрд иен (~810 млн долларов). Sony все еще не может произвести достаточное количество PS5, но это положительно влияет на итоговую прибыль на столь раннем этапе жизненного цикла продукта. PlayStation теперь является самым важным отдельным подразделением Sony, на долю которого приходится более четверти общего дохода компании и почти четверть ее операционной прибыли. Sony пересмотрела свой прогноз выручки от игр на 2021 год в сторону понижения на 6% до 2,73 трлн иен из-за более низких продаж PS5, что указывает на то, что проблемы с поставками сохранятся. Ожидается, что годовые поставки PS5 достигнут 11,5 млн единиц по сравнению с 14,8 млн.
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