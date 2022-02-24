Sony добавил новую функцию позволяющую делиться контентом PS5 из приложения PS

Sony выпускает опцию, позволяющую игрокам PS5 получать доступ к захваченным снимкам экрана и клипам из приложения PS на iOS и Android. В октябре компания начала тестировать эту функцию в Канаде и Японии.

Вначале игроки из Северной и Южной Америки смогут просматривать и делиться своими снимками с PS5 в мобильном приложении. В ближайшие дни доступ получат жители США, Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Уругвая. Затем Sony расширит эту функцию на другие области в следующем месяце. Чтобы использовать эту функцию, вам нужно включить ее вручную на PS5 на вкладке «Захваты» в меню настроек и включить автоматическую загрузку. В приложении PS вам необходимо включить параметр «Захваты» в разделе «Библиотека». После этого вы сможете загружать клипы и скриншоты на свой телефон или планшет. Ваша PS5 будет загружать все клипы продолжительностью менее трех минут, если они не в формате 4K. Все скриншоты, сделанные с помощью кнопки «Создать» или ярлыков меню «Создать», также будут загружены. Только имейте в виду, что ваши скриншоты и клипы будут храниться на серверах Sony в течение 14 дней.
Комментарии и отзывы Sony
Портативная игровая приставка GKD Pro в стиле ретро…
Портативная игровая приставка GKD Pro в стиле ретроКомпания Game Kiddy создала новую портативную игровую консоль в стиле ретро под названием GKD Pro, позвол…
Sony PlayStation 5 сможет запускать старые игры для PlayStat…
Sony PlayStation 5 сможет запускать старые игры для PlayStatНедавно в магазине PlayStation 5 появились игры для PlayStation 3. Это вызвало слухи о том, что Sony, воз…
Microsoft рассылает по электронной почте ссылки для покупки …
Microsoft рассылает по электронной почте ссылки для покупки Microsoft Store, предлагает ограниченный набор комплектов Xbox Series X, который доступен клиентам Micros…
Nvidia Shield TV получил Android 11…
Nvidia Shield TV получил Android 11С сегодняшнего дня Nvidia обновляет всю свою линейку Shield TV до Android 11, включая даже модель 2016 го…
Продажи Nintendo Switch превысили 100 миллионов устройств…
Продажи Nintendo Switch превысили 100 миллионов устройствЯпонская компания Nintendo продала около 19 миллионов устройств Switch с начала года и до конца декабря 2…
Представлен концепт Xbox Series X Elite…
Представлен концепт Xbox Series X EliteMicrosoft готовится обновить свою линейку консолей Xbox Series X / S в 2023 году, установив более быстрый…
Apple переманивает инженеров Xbox для создания собственной и…
Apple переманивает инженеров Xbox для создания собственной иТолько что появился новый слух об Apple и он намекает на некоторые из ее планов на будущее. Компания, по-…
Fortnite не будет работать на Steam Deck…
Fortnite не будет работать на Steam DeckПо словам генерального директора Тима Суини, Epic Games не планирует обновлять Fortnite, чтобы она работа…
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor