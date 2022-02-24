Sony добавил новую функцию позволяющую делиться контентом PS5 из приложения PS

Sony выпускает опцию, позволяющую игрокам PS5 получать доступ к захваченным снимкам экрана и клипам из приложения PS на iOS и Android. В октябре компания начала тестировать эту функцию в Канаде и Японии.

Вначале игроки из Северной и Южной Америки смогут просматривать и делиться своими снимками с PS5 в мобильном приложении. В ближайшие дни доступ получат жители США, Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Уругвая. Затем Sony расширит эту функцию на другие области в следующем месяце. Чтобы использовать эту функцию, вам нужно включить ее вручную на PS5 на вкладке «Захваты» в меню настроек и включить автоматическую загрузку. В приложении PS вам необходимо включить параметр «Захваты» в разделе «Библиотека». После этого вы сможете загружать клипы и скриншоты на свой телефон или планшет. Ваша PS5 будет загружать все клипы продолжительностью менее трех минут, если они не в формате 4K. Все скриншоты, сделанные с помощью кнопки «Создать» или ярлыков меню «Создать», также будут загружены. Только имейте в виду, что ваши скриншоты и клипы будут храниться на серверах Sony в течение 14 дней.