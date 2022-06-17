Sony готовит DualSense Pro

Одной из главных вещей, которая действительно отделяет PlayStation 5 от конкурентов следующего поколения, является контроллер системы DualSense. Геймпад Sony — это аппаратное обеспечение премиум-класса с такими функциями, как тактильная обратная связь и адаптивные триггеры, которые вы просто не можете получить от конкурентов компании. Что ж, согласно новому отчету известного лидера Тома Хендерсона, Sony планирует продвинуться еще дальше с «контроллером PS5 Pro», который они планируют представить в ближайшее время. Согласно Хендерсону, этот новый контроллер PS5 будет предлагать множество функций, которые вы обычно видите только в премиальных контроллерах сторонних производителей. Эти функции включают в себя съемные аналоговые джойстики, триггерные ограничители, которые позволяют быстрее вводить данные, и задние кнопки в виде лепестка.

Внутреннее программное обеспечение контроллера также, вероятно, будет обновлено. Хендерсон утверждает, что видел рекламное изображение нового геймпада, и говорят, что общий форм-фактор контроллера PS5 Pro похож на DualSense, хотя он будет иметь обновленные съемные ручки. В целом, похоже, что Sony сосредоточена на кастомизации, и многие из новых элементов контроллера являются съемными или заменяемыми. Как всегда, воспринимайте все это с долей скептицизма, пока мы не получим официальное объявление, но Sony имеет смысл использовать свое преимущество, когда дело доходит до технологии контроллера. В конце концов, у Xbox есть собственный новый контроллер Elite. Ходят слухи, что Sony может запланировать мероприятие на конец этого месяца, которое, вероятно, будет в первую очередь посвящено God of War Ragnarok, но это также может быть хорошей возможностью продемонстрировать новый контроллер.