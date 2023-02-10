Sony готовит эксклюзивы для PlayStation 5

Если вы следите за игровой консолью PlayStation 5, то могли заметить, что игровая приставка не может похвастаться таким уже внушительным списком уникальных видеоигр, которые бы заслуживали внимания со стороны аудитории. Вместо этого компания Sony изредка выпускает достойные игры, но через полгода или даже раньше они всё равно попадают на ПК и тем самым полностью нивелируют необходимость в приобретении той самой консоли PlayStation 5, которая уже два с половиной года на рынке, а так бестселлером и не стала. Но теперь у нас есть информация о том, что производитель всё же планирует в ближайшем будущем изменить ситуацию и выпустить больше интересных проектов, которые заставят аудиторию вновь обратить внимание на данную игровую консоль.

Инсайдеры уверяют, что уже летом на Е3 2023 компания Sony анонсирует достаточно много новых видеоигр для консоли PlayStation 5, которая получит несколько эксклюзивов. Впрочем, пока что точной информации об этом нет, потому что никаких даже примерных сливов информации не поступало. Да и крупные разработчики, насколько нам известно, ничего невероятного выпускать тоже не планируют. Так что сейчас больше вопросов чем ответов, но если Sony действительно представит несколько свежих ААА-проектов этим летом, то никто не будет против — даже если у вас нет консоли, рано или поздно эти игры всё равно попадут на ПК. Вопрос только в качестве этих проектов и новом сюжете. Вполне вероятно, что компания хочет сделать ставку на ремастеры.
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