Sony готовит к релизу PlayStation 5 Slim

На текущий момент у консолей Sony есть явные проблемы, так как производителю просто не удаётся реализовать всё то, что ему хотелось бы. Прошло уже больше двух лет с момента запуска консоли нового поколения, но японскому гиганту так и не удалось реализовать достаточное количество гаджетов вовремя — сейчас идёт речь о 25 миллионах проданных копий за два года, что для нового поколения просто ужасно. В лучшие годы PlayStation 4 продавалась по 17 миллионов копий в год, тогда как в этом случае наблюдается всего 12,5 миллионов в год. Но теперь появились данные о том, что компания готовит к релизу версию консоли PlayStation 5 Slim и это выглядит очень странно на самом деле. Стоит понимать, что компактная версия консоли будет продаваться на той же системе на кристалле, что и PlayStation 5.

Соответственно, у компании Sony сейчас огромный дефицит в плане чипов, так что говорить о возможности выпускать даже базовую консоль в нужных объёмах нет — не может японский гигант взять из ниоткуда дополнительно десять миллионов чипов. И если уж говорить о том, что производитель готовит PlayStation 5 Slim на конец 2023 года, то это тоже выглядит странным решением, так как приставка и так в дефиците — зачем множить количество моделей, усложняя жизнь разработчикам, которые и без того не могут получить достаточную прибыль из-за ограниченной аудитории геймеров. Будем следить за новостями и надеемся, что это просто очередные слухи, а не реальный план по выпуску условно доступной консоли.
Игровая консоль Razer Edge представлена официально…
Компания Razer официально представила портативную игровую консоль Edge, которая станет доступна для покуп…
Microsoft мельком показала свою новую консоль…
Сегодня в интернете активно обсуждают новость о том, что на фотографии, опубликованной Филом Спенсером, в…
Logitech показала дизайн G Gaming Handheld…
Ранее в этом месяце Logitech объявила, что совместно с Tencent работает над портативным игровым устройств…
Nintendo продала более 111 миллионов консолей Switch…
Nintendo опубликовала квартальный отчет о прибылях и убытках. По данным отчета, продажи консоли за кварта…
Игровая консоль Razer Edge 5G готова к выходу…
Компания Verizon объявила о скором выпуске игровой консоли Razer Edge 5G, которая первой на рынке получит…
Sony назвала дату релиза PlayStation VR2…
Сегодня компания Sony официально назвала дату релиза шлема виртуальной реальности PlayStation VR2, которы…
PlayStation 4 продалась в два раза лучше Xbox One…
Согласно бразильским судебным документам, PlayStation 4 от Sony превзошла по продажам Xbox One от Microso…
Sony готовит к релизу PlayStation 5 Slim…
На текущий момент у консолей Sony есть явные проблемы, так как производителю просто не удаётся реализоват…
Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадомОбзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом
Обзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOXОбзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOX
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor