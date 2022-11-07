Sony готовит к релизу PlayStation 5 Slim

На текущий момент у консолей Sony есть явные проблемы, так как производителю просто не удаётся реализовать всё то, что ему хотелось бы. Прошло уже больше двух лет с момента запуска консоли нового поколения, но японскому гиганту так и не удалось реализовать достаточное количество гаджетов вовремя — сейчас идёт речь о 25 миллионах проданных копий за два года, что для нового поколения просто ужасно. В лучшие годы PlayStation 4 продавалась по 17 миллионов копий в год, тогда как в этом случае наблюдается всего 12,5 миллионов в год. Но теперь появились данные о том, что компания готовит к релизу версию консоли PlayStation 5 Slim и это выглядит очень странно на самом деле. Стоит понимать, что компактная версия консоли будет продаваться на той же системе на кристалле, что и PlayStation 5.

Соответственно, у компании Sony сейчас огромный дефицит в плане чипов, так что говорить о возможности выпускать даже базовую консоль в нужных объёмах нет — не может японский гигант взять из ниоткуда дополнительно десять миллионов чипов. И если уж говорить о том, что производитель готовит PlayStation 5 Slim на конец 2023 года, то это тоже выглядит странным решением, так как приставка и так в дефиците — зачем множить количество моделей, усложняя жизнь разработчикам, которые и без того не могут получить достаточную прибыль из-за ограниченной аудитории геймеров. Будем следить за новостями и надеемся, что это просто очередные слухи, а не реальный план по выпуску условно доступной консоли.