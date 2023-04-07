Sony готовит к релизу новую консоль PlayStation Q Lite

Компания Sony когда-то давно была доминирующей силой на рынке портативных игровых консолей с её приставками PSP и PS Vita, и, похоже, компания собирается вернуться к производству портативного игрового оборудования. Новый отчёт инсайдеров описывает устройство PlayStation Q Lite, которое все ещё находится на этапе тестирования, но, вероятно, в течение текущего года производитель официально представит эту новинку. Новое портативное устройство описывается как контроллер PlayStation 5 DualSense с 8-дюймовым сенсорным экраном посередине, но есть одно «но»: оно будет работать только с PlayStation Remote Play от Sony.

Это значит, что новое устройство сможет транслировать игры с PS5, но не сможет запускать игры без подключения к интернету. Нет подтверждения, сможет ли оно работать с другими облачными игровыми платформами, но, конечно, это очень маловероятно. Исходя из предоставленной информации, предстоящая портативная PlayStation от Sony может быть похожа на Nintendo Wii U GamePad, который подключается к Wii U через модифицированный протокол Wi-Fi с низкой задержкой и позволяет играть в игры на меньшем экране, пока вы находитесь в одной сети с консолью. Проект Q Lite будет иметь адаптивные триггеры, динамики, кнопки громкости и аудиоразъём 3,5 мм. Экран будет поддерживать разрешение 1080p при 60 кадрах в секунду, а цена, естественно, пока что просто не называется, потому что производитель ещё не готов говорить об этом. Будем ждать анонса.