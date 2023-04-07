Sony готовит к релизу новую консоль PlayStation Q Lite…

Это значит, что новое устройство сможет транслировать игры с PS5, но не сможет запускать игры без подключения к интернету. Нет подтверждения, сможет ли оно работать с другими облачными игровыми платформами, но, конечно, это очень маловероятно. Исходя из предоставленной информации, предстоящая портативная PlayStation от Sony может быть похожа на Nintendo Wii U GamePad, который подключается к Wii U через модифицированный протокол Wi-Fi с низкой задержкой и позволяет играть в игры на меньшем экране, пока вы находитесь в одной сети с консолью. Проект Q Lite будет иметь адаптивные триггеры, динамики, кнопки громкости и аудиоразъём 3,5 мм. Экран будет поддерживать разрешение 1080p при 60 кадрах в секунду, а цена, естественно, пока что просто не называется, потому что производитель ещё не готов говорить об этом. Будем ждать анонса.