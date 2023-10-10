Sony готовит новую версию PlayStation 5

Только что известный зарубежный инсайдер заявил, что компания Sony работает над более компактной версией игровой консоли PlayStation 5. В этом нет ничего удивительного, так как новости о данной консоли уже довольно давно ходят по просторам интернета, и всем известно, что Sony действительно стремится выпустить консоль в новом корпусе. Дело в том, что релиз любой новой версии консоли всегда приводит к увеличению продаж, так как пользователи любят что-то новое и необычное. Хотя в данном случае ожидать повышения производительности от новой консоли не стоит, так как она просто станет компактнее, но для кого-то это отличная новость, особенно если обычная консоль не вписывалась в ваш интерьер. Теперь у вас будет более компактное решение для разных сценариев.

Информация о том, что новая консоль компании Sony находится на стадии анонса, появилась сразу у нескольких инсайдеров, что говорит о предстоящей презентации. Стоит сразу отметить, что данная консоль будет использовать абсолютно тот же контроллер, ту же систему на кристалле и прочие компоненты системы, как и в оригинальной консоли. Просто в данном случае производитель немного уменьшит систему охлаждения и сделает корпус компактнее, хотя он будет выполнен в том же дизайне, что и PlayStation 5. Цену новинки пока никто не называет, но примерно можно ожидать, что она будет немного дороже оригинальной консоли, как это уже было в случае с PlayStation 3. Ждём официального анонса, чтобы сравнить производительность.
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