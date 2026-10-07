Sony готовит обновлённую версию PlayStation Portal

Компания Sony может готовить к анонсу новую версию портативной консоли PlayStation Portal для потоковой передачи игр. Организация Wi-Fi Alliance недавно сертифицировала сразу два неанонсированных устройства PlayStation, плюс документы указывают на возможное обновление нынешней модели. Не исключено, что речь идёт о версии с OLED-экраном, о которой ранее в этом году уже появлялись слухи. Оба устройства относятся к категории «игровые консоли и периферия» и имеют номера моделей CFI-Y2000 и CFI-Y2105. Они заметно отличаются от CFI-Y1001, который используется для актуальной версии PlayStation Portal. В документации также указано, что новинки работают под управлением Android 15 — это дополнительно указывает на возможную связь с Portal, поскольку нынешняя модель также использует Android. Для сравнения, домашняя консоль PS5 работает на собственной операционной системе Sony.

В будущем Sony, как ожидается, представит полноценную портативную консоль, способную запускать игры для PS5 непосредственно на устройстве с использованием графики следующего поколения AMD. PlayStation Portal устроена иначе — она транслирует игры с домашней PlayStation или из облачного сервиса Sony, такой подход позволяет сделать устройство значительно доступнее. Сама Sony отмечала это в июне, заявив, что облачная трансляция требует минимального объёма памяти и становится всё более привлекательным вариантом для геймеров. Но, возможно, от этой концепции откажутся.
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