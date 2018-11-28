Sony готовит портативную консоль

Некоторое время назад в сети появилась новость о том, что компания Sony получила патент на собственные картриджи. Это новый продукт, который ранее не использовался в игровых консолях компании, а значит японцы готовят новую портативную консоль. Это вполне ожидаемо, так как Nintendo вышла на этот рынок и показала, что можно делать очень круто и зарабатывать приличные деньги. В Sony подумали, вероятно, что тоже можно что-то подобное соорудить и привлечь внимание пользователей со всего мира. Будем на это надеяться, ведь нормальная портативная консоль всегда радует — можно играть не на смартфоне, а на нормальном устройстве с аппаратными клавишами управления. Пока что это лишь домыслы, но мы будем верить в то, что в 2019 году компания покажет нам что-то совершенно невероятное.