Sony готовит портативную консоль

2018-11-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony; [80]
Некоторое время назад в сети появилась новость о том, что компания Sony получила патент на собственные картриджи. Это новый продукт, который ранее не использовался в игровых консолях компании, а значит японцы готовят новую портативную консоль. Это вполне ожидаемо, так как Nintendo вышла на этот рынок и показала, что можно делать очень круто и зарабатывать приличные деньги. В Sony подумали, вероятно, что тоже можно что-то подобное соорудить и привлечь внимание пользователей со всего мира. Будем на это надеяться, ведь нормальная портативная консоль всегда радует — можно играть не на смартфоне, а на нормальном устройстве с аппаратными клавишами управления. Пока что это лишь домыслы, но мы будем верить в то, что в 2019 году компания покажет нам что-то совершенно невероятное.


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