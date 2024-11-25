Sony готовит портативную версию PlayStation 5

Sony, по информации западных инсайдеров, находится на ранних этапах разработки новой портативной версии консоли PlayStation 5, которая будет конкурировать напрямую с Nintendo Switch. При этом анонимные источники сообщают, что компания ещё не приняла окончательного решения и консоль в итоге может так и не дойти до рынка, если модель покажется руководству не сильно интересной. При этом стоит напомнить, что компания Sony имеет богатую историю создания портативных консолей в линейке PlayStation. Первой из них стала PlayStation Portable, выпущенная в 2004–2005 годах как конкурент Nintendo DS. PSP очень тепло встретили геймеры по всему миру и уже к 2012 году было продано 76,4 миллиона устройств. В 2011–2012 годах Sony представила PlayStation Vita, которая, несмотря на высокие ожидания, стала коммерческим провалом.

В результате компания прекратила разработку игр для этой платформы в 2015 году и с тех пор к портативным приставкам не возвращалась. Условное возвращение к портативным устройствам состоялось в этом году с выпуском PlayStation Portal, которая на самом деле просто стримит игры с PlayStation 5, а не запускает их на своём железе, но продажи у новинки, судя по информации специалистов, очень даже высокие. Теперь же Sony может снова сотрудничать с AMD при создании нового устройства, которое, теоретически, будет совместимо с играми для PS4 и PS5. Это будет интересное решение, хотя есть вопросы к железу и автономности работы на одном заряде.