Sony хочет продать 30 миллионов PlayStation 5 за год

Многие уже и забыли, но консоль PlayStation 5 была представлена 12 ноября 2020 года, то есть ровно два года назад. К сожалению, хотя к этому моменту обычно консоли проходят половину своего жизненного цикла, у PlayStation 5 до сих пор проблемы с поставками — если верить статистике, на одну консоль в продаже есть как минимум восемь желающих её купить. А если учесть, что не все принимают участие в опросах, то и все десять. Соответственно, даже спустя два года после запуска продаж японскому гиганту не удаётся продавать столько консолей, сколько он мог бы, а это большой удар по компании, которая строила планы по продажам видеоигр основываясь на том, что она будет продавать по 30 миллионов консолей в год. Но, видимо, производителю всё же удалось наладить поставки, так что скоро PlayStation 5 будет у всех желающих.

Инсайдерам удалось получить доступ к внутренней документации производителя, в которой указано, что за 2023 год японский гигант планирует продать ровно 30 миллионов консолей. Это безумный план на самом деле, так как производить такое количество PlayStation 5 в год компания просто не в состоянии. С другой стороны, если исправить проблему с цепочкой поставок, то желающие купить консоль даже спустя два года после релиза смогут без труда найти продукт в магазине и тогда продажи у Sony взлетят до небес. И суть не только в проданных консолях, а в том, что производитель сможет продавать больше видеоигр через свой магазин, получая дополнительную прибыль.
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