Sony крупно обновила ОС на PlayStation 5

Сегодня для игровой консоли PlayStation 5 вышло крупное обновление операционной системы, которое открывает многим пользователям совершенно уникальные возможности. Например, теперь игровая приставка нового поколения поддерживает работу с мониторами с разрешением 1440р, но не только в стандартном режиме обновления частоты кадров, а в и режиме VVR, то есть консоль научилась без сторонних решений взаимодействовать с технологией адаптивной синхронизации частоты кадров. Это очень полезная функция, которая позволяет даже без использования специальных продвинутых мониторов или дисплеев с комфортом играть в современные видеоигры на высокой частоте кадров. Удивительно, что производитель смог так шустро реализовать поддержку этой новейшей технологии.

Кроме того, теперь у консоли есть поддержка голосового чата Discord, который позволяет пользователям в процессе прохождения любимых видеоигр общаться с товарищами или, например, находить в случайных каналах союзников для совместных виртуальных баталий. Это очень интересное нововведение, потому что раньше пользователи могли общаться только посредством фирменного сервиса Sony или в самих видеоиграх, если там был голосовой чат, а теперь консоль отдаёт массу игроков конкурирующему сервису. Возможно, это в корне изменит отношение геймеров к консоли, потому что ранее взаимодействовать с другими игроками было очень тяжело, практически нереально. Теперь всё куда более удобно.