Sony купила разработчика The Playroom для создания игр под новый PS VR

Sony добавила еще одного разработчика в свою растущую армию PlayStation Studios. Firesprite, которая стоит за The Playroom и The Playroom VR, стала 14-й студией компании. «Firesprite — это креативная и амбициозная студия, которая создает невероятные впечатления, которые действительно демонстрируют потенциал нашего оборудования», — написал в своем блоге глава PlayStation Studios Хермен Хульст. «Технические и творческие возможности команды будут иметь первостепенное значение для пополнения нашего звездного каталога эксклюзивных игр, и я думаю, вы будете в восторге от того, что будет дальше». В рамках сделки в Sony вернутся несколько разработчиков. Халст отметил, что «довольно много членов Firesprite», включая всю команду основателей, пришли из студии разработчиков Wipeout в Ливерпуле.

Sony купила эту студию в 1993 году, когда она была известна как Psygnosis, но закрыла ее в 2012 году. На текущий момент команда Firesprite работает над чем-то новым, но не совсем понятно над чем. Помимо The Playroom, Vita и мобильной версии Run Sackboy! Run!, все игры студии имеют аспект виртуальной реальности. Учитывая комментарии Хульста и то, что Sony работает над гарнитурой PS VR второго поколения, не будет большим сюрпризом узнать, что следующая игра Firesprite предназначена для этой платформы. С другой стороны, сейчас предугадать что именно планирует показать студия крайне проблематично — слишком уж много различных переменных, чтобы представить прогноз.
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