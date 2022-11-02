Sony назвала дату релиза PlayStation VR2

Сегодня компания Sony официально назвала дату релиза шлема виртуальной реальности PlayStation VR2, который, как оказалось, поступит в продажу только 22 февраля 2023 года. Компания уверяет, что этот шлем будет в наличии, на него не будет дефицита и роста цен, но хотелось бы, конечно, получить аналогичные заявления по поводу самой консоли PS5, без которой данный шлем работать просто не будет. И это одна из причин, по которым шлем виртуальной реальности нового поколения, вероятно, не будет пользоваться необходимым спросом — производитель просто не продал столько консолей, чтобы шлем реально покупали в огромных объёмах. На данный момент консоль продана всего лишь в количестве 25 миллионов штук по всему миру — это спустя больше двух лет после старта продаж.

Даже если предположить, что хотя бы 10% владельцев консоли будут покупать шлем виртуальной реальности, хотя это просто безумие, компания сможет продать в общей сложности 2,5 миллиона шлемов. И это при учёте того, что покупатель после того, как пройдёт пару-тройку игр, не откажется от устройства и не отправит его на вторичный рынок, тем самым снизив общие продажи вполовину. При таких объёмах продажи говорить о внушительном развитии рынка или о том, что производитель захватит аудиторию своим новым решением, не приходится. Это просто не тот случай — слишком уж небольшой ассортимент игр, слишком мало консолей, слишком высокая цена. Будем надеяться, что ситуация улучшится, но шансов очень мало.
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