Sony не поставит рекорд продаж с PlayStation 5

По данным информационного издания Bloomberg, игровая приставка компании Sony PlayStation 5, возможно, не сможет побить рекорд продаж PlayStation 4 за первый год после релиза из-за продолжающейся нехватки компонентов. Сообщается, что компания сократила свой предыдущий прогноз производства с 16 миллионов до 15 миллионов. На текущий момент компания планирует поставить к марту 14,8 миллионов игровых приставок, но и этот прогноз вполне могут изменить, так как нехватка микрочипов сильно бьет по производству и доступности консолей на производственных цепочках. Кроме того, согласно источникам издания Bloomberg, у Sony якобы проблемы не только с поставкой компонентов для сборки игровой приставки, но и с логистикой доставки. Частично проблемы связаны с неравномерным развертыванием вакцины в странах, где Sony производит чипы, а также с нехваткой основных компонентов, таких как микросхемы питания.

Впрочем, ситуация затронула и других производителей консолей, таких как Nintendo, и даже повлияла на запуск совершенно новой консоли, Steam Deck от Valve, отодвигая дату официального релиза на 2022 год. С другой стороны, до марта ещё далеко, поэтому Sony, возможно, еще удастся достичь рекордной цели по продажам. Проблема лишь в том, что скоро новогодние праздники, все хотят подарить кому-то или купить себе игровую приставку, а её просто нет в наличии и, судя по всему, и не будет в обозримом будущем. Это, безусловно, довольно грустные новости.
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