Sony не просто так повысила цену на PlayStation 5 Pro

Сегодня появилась достаточно интересная теория от западных журналистов о том, что высокая цена PlayStation 5 Pro, вероятно, является своего рода проверкой на терпимость клиентов компании к дорогим игровым устройствам, а связанный с этим негатив в прессе может быть частью долгосрочной стратегии Sony. Например, известный журналист Брайан Мимскер отметил, что Sony, вероятно, обратила внимание на стратегию NVIDIA и Apple в последнее время и последовала их примеру. В случае с NVIDIA компания не понесла серьёзных последствий из-за негатива в прессе по поводу высоких цен на некоторые из своих топовых продуктов, хотя на релизе статей в данном направлении было очень много и пользователи крайне негативно отзывались о ценах на новую RTX 4090, хотя в итоге продажи у модели были крайне высокими.

Напротив, как заметил Мимскер, потребители склонны прощать это, когда цена на новое поколение устройств оказывается чуть выше предыдущего. Более того, в результате негативный шум вокруг дорогого продукта может не иметь долгосрочных последствий и даже быть полезным для конечных продаж компании, когда она выпустит PlayStation 6 с ценой, которая будет немного ниже текущей у Pro-версии консоли. Более того, высокая цена PlayStation 5 Pro может сделать базовую модель более привлекательной благодаря её более низкой стоимости, что тоже сыграет на руку производителю, так что не стоит думать, что в компании сидят глупые люди, которые ставят цены наобум. Это не так.
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