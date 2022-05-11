Sony не справляется с планами продаж PlayStation 5 из-за нехватки компонентов

Во время недавнего отчета о прибылях и убытках Sony сообщила, что с момента выпуска по всему миру было продано 19,3 миллиона консолей PlayStation 5, что на 3,3 миллиона единиц меньше, чем они ожидали. Этот дефицит можно объяснить трудностями, с которыми Sony столкнулась при приобретении всех необходимых компонентов, однако компания ожидает, что в следующем финансовом году поставки увеличатся до 18 миллионов единиц.

Sony также отметила, что продажи игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 достигли 14,5 млн в последнем квартале по сравнению с 7,9 млн годом ранее. Служба PlayStation Plus компании потеряла 200 000 подписчиков до 47,4 миллиона в марте 2022 года с 47,6 миллиона в марте 2021 года, в то время как количество активных ежемесячных пользователей также сократилось со 109 миллионов до 106 миллионов.