Sony нет смысла выпускать PlayStation 5 Pro

У компании Sony нет необходимости выпускать игровую консоль PlayStation 5 Pro, поскольку некоторые разработчики считают, что им пока что не удалось выжать максимум производительности из обычной версии. Журналист информационного издания GamesIndustry рассказал, что хотя пользователи PlayStation 5 перейдут на новую систему в ближайшем будущем, некоторые разработчики, которые присутствовали на выставке GDC 2024, считают, что им это не нужно. Разработчики уверены, что им для начала нужно освоить всю производительность базовой модели перед тем, как переходить на Pro-модель.

Кроме того, некоторые компании считают, что обновление в середине жизненного цикла консоли не приведёт к значительному росту продаж, так как для многих пользователей текущее поколение только возникло — первые два года с момента релиза PS5 купить приставку было невозможно, и только недавно доступность позволила удовлетворить спрос всех желающих. Это действительно интересные заявления, учитывая, что многие игры для PS5 испытывают трудности с достижением 60 кадров в секунду в режиме производительности при достойном качестве изображения. Кроме того, специалисты уверены, что PlayStation 5 Pro не предложит такого уж огромного скачка производительности в сравнении с базовой моделью — это будет незначительный апгрейд. Соответственно, ситуация на рынке кардинально не изменится, что должно обрадовать владельцев базовой версии приставки, которые её только купили.
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