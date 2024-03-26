Sony нет смысла выпускать PlayStation 5 Pro…

Кроме того, некоторые компании считают, что обновление в середине жизненного цикла консоли не приведёт к значительному росту продаж, так как для многих пользователей текущее поколение только возникло — первые два года с момента релиза PS5 купить приставку было невозможно, и только недавно доступность позволила удовлетворить спрос всех желающих. Это действительно интересные заявления, учитывая, что многие игры для PS5 испытывают трудности с достижением 60 кадров в секунду в режиме производительности при достойном качестве изображения. Кроме того, специалисты уверены, что PlayStation 5 Pro не предложит такого уж огромного скачка производительности в сравнении с базовой моделью — это будет незначительный апгрейд. Соответственно, ситуация на рынке кардинально не изменится, что должно обрадовать владельцев базовой версии приставки, которые её только купили.