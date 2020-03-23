Sony объявила официальные характеристики консоли PlayStation 5

Sony PlayStation 5 будет работать на процессоре Zen 2 я восемью ядрами и частотой 3,5 ГГц. Графический процессор RDNA 2 с частотой 2,23 ГГц с поддержкой трассировки лучей. Объем оперативной памяти увеличен до 16 Гб GDDR6.

Хранилище представлено NVMe SSD накопителем с возможностью расширения. Дополнительные возможности функция 3D Audio обеспечивающий высококачественный звук. Sony также внедрила передаточную функцию для лучшего звучания.

Технология AMD SmartShift может динамически увеличивать нагрузку на процессор или графический процессор при наличии дополнительных ресурсов.