Sony объявила список бесплатных игр за апрель

Подписчикам PlayStation Plus стали доступны две игры в апрельском дайджесте. Ими стали Uncharted 4: A Thief's End и Dirt Rally 2.0. Игры будут доступны 7-го апреля.

Uncharted 4: A Thief's End - компьютерная игра в жанре action-adventure с видом от третьего лица. Главный герой игры Нейтан Дрейк. Действие игры разворачивается за 15 лет до основных событий игры, история рассказывает о прошлом Нейтана Дрейка.

Dirt Rally 2.0 - гоночная видеоигра, разработанная и выпущенная компанией Codemasters. Dirt Rally 2.0 ориентирован на ралли и ралли-кросс. Игроки соревнуются на таких покрытиях как, на асфальте и бездорожье в различных погодных условиях. В игре представлены этапы в Аргентине, Австралии, Новой Зеландии, Польше, Испании и США.