Sony обещает невероятно быструю загрузку игр на PS5

В следующем году Sony выпустит новое поколение PlayStation - PS5, которое будет намного быстрее своей предшественницы и установит новые стандарты для консольных игр. Новая консоль загружает игры в десять раз быстрее. Так, на PS4 Pro загрузка занимает 8.10 секунд, тогда как PS5 справляется всего за 0.83 секунды.

Sony уже подтвердила, что PS5 будет иметь SSD-накопитель, а не HDD, что является обновлением, которое должно значительно повысить производительность. Также PS5 будет иметь более быстрые чипы, включая восьмиъядерный процессор AMD Ryzen, основанный на 7-нм микроархитектуре Zen 2, и графический процессор Radeon Navi, поддерживающий трассировку лучей. AMD уже подтвердила, что она делает новый процессор для следующей PlayStation. По словам компании, ключевыми словами будущего игр являются «иммерсивный» и «плавный». Выход консоли ожидается осенью 2020 года.