Sony обновила софт редактирования контента на PS5

Sony выпустила классное обновление для своего бесплатного приложения для редактирования фотографий и видео Share Factory Studio для PS5, которое позволяет легко накладывать рисунки, визуальные фильтры и многое другое на сохраненные снимки игрового процесса под названием Bits. Это обновление предназначено для того, чтобы новички могли легко делиться видео, которое имеет больше индивидуальности и контекста. Но, кажется, софт на самом деле обновили довольно глубоко, предлагая ряд настраиваемых эффектов, включая фильтры, текст, звуковые эффекты, музыку, голос за кадром, рисунки и другие визуальные эффекты, такие как наклейки и эффекты камеры. Сохранив свое творение в хранилище консоли, вы можете загрузить его в социальные сети или YouTube прямо с PS5. Или, если на вашем телефоне или планшете установлено приложение PlayStation, эти ролики могут отображаться в разделе «Захваты игр». Оттуда вы можете загрузить их, чтобы поделиться ими, или загрузить их в службу по вашему выбору.

Такой уровень настройки, хотя и распространенный в приложениях для телефонов и настольных компьютеров, определенно является редкостью на консолях. И это на порядок выше того, что в настоящее время позволяет Microsoft Xbox Game DVR. Обычно я даже не заморачиваюсь с Share Factory Studio на PS5. Вместо этого я просто редактирую время начала и окончания своих клипов в приложении Media Browser, а затем добавляю контекст с текстом в социальных сетях. Но Bits на PS5, кажется, созрел для экспериментов, и я с нетерпением жду возможности провести с этой функцией еще больше времени.