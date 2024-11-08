Sony отчиталась о спаде продаж PlayStation 5

Сегодня компания Sony представила финансовые результаты за второй квартал 2024 года (речь о финансовом годе, который не сходится с календарным у многих крупных компаний по целому ряду причин), сообщив, что консоль PS5 достигла отметки в 65,5 миллиона проданных единиц. Примечательно, что продажи консолей немного снизились по сравнению с прошлым годом — за прошедший квартал было продано 3,8 миллиона консолей PlayStation 5, тогда как во втором квартале 2023 компания реализовала 4,9 миллиона единиц. Однако падение продаж консолей было компенсировано ростом продаж в других сегментах подразделения PlayStation. Например, продажи игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 составили 77,7 миллиона копий за квартал, что на 14,94% больше по сравнению с 67,6 миллионами копий во втором квартале 2023 года.

По данным Bloomberg, значительная часть этого успеха связана с выдающимися продажами Black Myth: Wukong от Game Science, которая, по оценкам, продалась тиражом около 20 миллионов копий. Astro Bot от Team Asobi также показала хорошие результаты, достигнув 1,5 миллиона проданных копий по состоянию на 3 ноября, примерно через два месяца после официального релиза. Даже сетевые сервисы принесли Sony большую прибыль — число подписчиков PlayStation Plus осталось на уровне 116 миллионов активных пользователей в месяц, как и в первом квартале 2024 года, по сравнению с 107 миллионами во втором квартале 2023 года. Кроме того, скоро в продажу поступит PS5 Pro, которая улучшит показатели.
PlayStation 5 Pro представят уже на следующей неделе…
Сегодня достаточно достоверный инсайдер, который ранее очень часто сливал секретные данные различных круп…
PlayStation 5 Pro демонстрирует улучшенную графику далеко не…
Сегодня было опубликовано видео сравнения PlayStation 5 Pro с консолью PlayStation 5, которое демонстриру…
Sony не просто так повысила цену на PlayStation 5 Pro…
Сегодня появилась достаточно интересная теория от западных журналистов о том, что высокая цена PlayStatio…
Первые обзоры PlayStation 5 Pro оказались не очень хорошими…
Сегодня на просторах интернета появились первые обзоры новой игровой консоли PlayStation 5 Pro, которые о…
Портативная консоль OneXFly F1 Pro получила 144-Гц OLED-экра…
Компания One-Netbook пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью OneXFly F1 Pro, одной из…
Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3…
Ранее мы рассматривали дополнительное охлаждение для PlayStation 5, устанавливаемое на заднюю панель конс…
Zotac начала принимать предзаказы на консоль Zone …
Компания Zotac начала принимать предзаказы на портативную игровую консоль Zone, которая оценена в 800 дол…
Эксперты уверены в успехе Nintendo Switch 2 из-за Unreal Eng…
Хотя Nintendo Switch 2 не будет такой мощной, как консоли текущего поколения от Sony и Microsoft, новая с…
Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583
Чехол для Nintendo SWITCH с прозрачной крышкой. Обзор DOBE iTNS-1157Чехол для Nintendo SWITCH с прозрачной крышкой. Обзор DOBE iTNS-1157
Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005
Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573
Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SAПодставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor