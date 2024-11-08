Sony отчиталась о спаде продаж PlayStation 5

Сегодня компания Sony представила финансовые результаты за второй квартал 2024 года (речь о финансовом годе, который не сходится с календарным у многих крупных компаний по целому ряду причин), сообщив, что консоль PS5 достигла отметки в 65,5 миллиона проданных единиц. Примечательно, что продажи консолей немного снизились по сравнению с прошлым годом — за прошедший квартал было продано 3,8 миллиона консолей PlayStation 5, тогда как во втором квартале 2023 компания реализовала 4,9 миллиона единиц. Однако падение продаж консолей было компенсировано ростом продаж в других сегментах подразделения PlayStation. Например, продажи игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 составили 77,7 миллиона копий за квартал, что на 14,94% больше по сравнению с 67,6 миллионами копий во втором квартале 2023 года.

По данным Bloomberg, значительная часть этого успеха связана с выдающимися продажами Black Myth: Wukong от Game Science, которая, по оценкам, продалась тиражом около 20 миллионов копий. Astro Bot от Team Asobi также показала хорошие результаты, достигнув 1,5 миллиона проданных копий по состоянию на 3 ноября, примерно через два месяца после официального релиза. Даже сетевые сервисы принесли Sony большую прибыль — число подписчиков PlayStation Plus осталось на уровне 116 миллионов активных пользователей в месяц, как и в первом квартале 2024 года, по сравнению с 107 миллионами во втором квартале 2023 года. Кроме того, скоро в продажу поступит PS5 Pro, которая улучшит показатели.