Sony открыла предзаказ на дрон Airpeak S1 за 9000 долларов

На несколько месяцев позже, чем планировалось изначально, Sony открыла предварительные заказы на свой первый дрон для профессионалов. Компания заявляет, что Airpeak S1 — самый маленький дрон, который поддерживает полноразмерную беззеркальную камеру Alpha. Дебютная модель линейки Airpeak работает с несколькими камерами Sony, включая серии Alpha 1, Alpha 7S, Alpha 7R и Alpha 9. Компания заявляет, что S1 использует запатентованную технологию, которая поддерживает плавное движение на высокой скорости и обеспечивает стабильное сопротивление ветру, помогая кинематографистам и фотографам снимать высококачественные кадры и фотографии с неба. Sony утверждает, что S1 может летать до 22 минут в естественном режиме и до 12 минут с большой полезной нагрузкой, такой как Alpha 7S III с объективом FE 24 мм F1.4 GM. При этом дрон развивает максимальную скорость чуть менее 70 километров в час.
Приложение Airpeak Flight для iOS предоставляет информацию о статусе в реальном времени и обновления оборудования. С помощью веб-приложения Airpeak Base пользователи могут создавать расширенные, повторяемые планы полета, управлять дроном и камерой, а также устранять проблемы прямо в процессе полёта. Также есть двойной режим работы, который позволяет одному человеку управлять дроном, а другому — камерой и стабилизатором. Оба пользователя могут видеть, что снимает камера. Airpeak S1 поставляется с двумя наборами пропеллеров, двумя аккумуляторными батареями и контроллером. Sony снизила ранее объявленную цену на 1000 долларов — сейчас дрон стоит 9000 долларов, что все равно, конечно же, достаточно дорого. S1 должен поступить в продажу 24 декабря, но сроки всё ещё могут перенести.