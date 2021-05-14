Sony показала два новых цвета DualSense

Компания Sony, довольно неожиданно для многих, провела интересный анонс — производитель представил два новых варианта цветового оформления геймпада DualSense. Стоит сказать, что данный анонс выглядит удивительно на том фоне, что найти в продаже консоль нового поколения почти невозможно — на текущий момент устройства есть разве что у перекупов, которые просят за приставку PlayStation 5 в три раза больше рекомендованной стоимости. Естественно, покупать приставку за эти деньги никто не будет, так как это никому не нужно, но при этом производитель решил анонсировать два новых цвета геймпада. Хотя, конечно, выглядят новые устройства ввода достаточно привлекательно и стильно — чёрный вариант выглядит менее дорого, а вот вариант в красном цвете — очень крутой.

Помимо нового цвета корпуса, естественно, геймпады ничем новым похвастаться не могут — в техническом плане это всё то же устройство, но производитель изменил цветовую схему некоторых элементов корпуса. Когда именно новый вариант гаджета отправится в продажу точно никто не сообщил, но, вероятно, это произойдёт в самое ближайшее время. А вот информации о доступности консолей нового поколения пока что нет — производитель подтвердил слухи о том, что дефицит сохраниться вплоть до 2022 года, так что если вы надеялись купить новую приставку в ближайшее время, то можете смело забыть о ней и смотреть в сторону других устройств или даже конкурирующих продуктов, так как купить PS5 по рекомендованной цене точно не выйдет.
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