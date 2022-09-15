Sony показала игры в PS VR2

Недавно компания Sony провела полноценную презентацию, в ходе которой было представлено много интересной информации о шлеме виртуальной реальности PS VR2. Здесь стоит сказать, что хотя контента для новой платформы пока что не так уж и много, разработчики уже работают в этом направлении, плюс нужно понимать, что создавать игры для ещё не выпущенной в продажу платформы явно никто из крупных издателей не спешит. Но на мероприятии были продемонстрированы некоторые игры под PS VR2 и, если верить словам журналистов, контент выглядит очень качественно и можно смело говорить, что это продукт следующего поколения. К сожалению, никаких записанных демо в сети нет, можно опираться только на слова журналистов. Например, они заявили, что глаза во время игры теперь устают меньше.

Этого в PS VR2 добились за счёт улучшения матрицы, которая выдает картинку на глаза пользователя. Она получила более высокое разрешение, плюс производитель улучшил саму матрицу — её цветопередачу, время отклика и так далее. И на самом деле это важный момент, так как геймеры не будут покупать шлем и игры к нему, если из-за картинки у них начнут болеть глаза или уставать голова. В этом плане PS VR2 делает огромное усилие, плюс производитель улучшил и железо, так что картинка будет плавнее и четче. Получается, что шлем виртуальной реальности смотрится крайне интересно, но до идеала пока что очень далеко — сейчас это лишь немного улучшенная в плане характеристик версия PS VR. Естественно, никакого прорыва нет.