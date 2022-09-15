Sony показала игры в PS VR2

Недавно компания Sony провела полноценную презентацию, в ходе которой было представлено много интересной информации о шлеме виртуальной реальности PS VR2. Здесь стоит сказать, что хотя контента для новой платформы пока что не так уж и много, разработчики уже работают в этом направлении, плюс нужно понимать, что создавать игры для ещё не выпущенной в продажу платформы явно никто из крупных издателей не спешит. Но на мероприятии были продемонстрированы некоторые игры под PS VR2 и, если верить словам журналистов, контент выглядит очень качественно и можно смело говорить, что это продукт следующего поколения. К сожалению, никаких записанных демо в сети нет, можно опираться только на слова журналистов. Например, они заявили, что глаза во время игры теперь устают меньше.

Этого в PS VR2 добились за счёт улучшения матрицы, которая выдает картинку на глаза пользователя. Она получила более высокое разрешение, плюс производитель улучшил саму матрицу — её цветопередачу, время отклика и так далее. И на самом деле это важный момент, так как геймеры не будут покупать шлем и игры к нему, если из-за картинки у них начнут болеть глаза или уставать голова. В этом плане PS VR2 делает огромное усилие, плюс производитель улучшил и железо, так что картинка будет плавнее и четче. Получается, что шлем виртуальной реальности смотрится крайне интересно, но до идеала пока что очень далеко — сейчас это лишь немного улучшенная в плане характеристик версия PS VR. Естественно, никакого прорыва нет.
Meizu выпускает портативную консоль Pandaer x Ayaneo на базе…
Компания Meizu представила портативную игровую консоль Pandaer x Ayaneo, разработанную в сотрудничестве с…
Игровая консоль PlayStation 5 получает поддержку разрешения …
Sony начала тестирование бета-обновления для консолей PlayStation 5, которое включает поддержку разрешени…
Портативная консоль AOKZOE A1 доступна для предзаказа за $77…
Сетевые источники сообщают, что в Китае для предзаказа стада доступна крайне любопытная портативная игров…
Технология AMD FSR 2.0 появится на консолях Xbox…
Microsoft намерена внедрить технологию AMD FSR 2.0 в консоли Xbox. Об этом сообщили разработчики GPUOpen.…
Sony готовит DualSense Pro…
Одной из главных вещей, которая действительно отделяет PlayStation 5 от конкурентов следующего поколения,…
Игровая консоль OneXplayer Mini Pro оценена в $1400…
Компания One Netbook представила свою очередную портативную игровую консоль – OneXplayer Mini Pro. Новинк…
Игровая консоль AyaNeo 2 выйдет в сентябре…
Компания AyaNeo объявила о том, что представленная в мае портативная игровая консоль AyaNeo 2 появится в …
Портативную консоль Nintendo Switch Pro анонсируют в конце г…
Про портативную консоль Nintendo Switch Pro говорили еще в начале года. Теперь о модели снова заговорили.…
Обзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOXОбзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOX
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадомОбзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor