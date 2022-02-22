Sony представила PlayStation VR2

Sony наконец-то раскрыла дизайн своей гарнитуры PlayStation VR2 следующего поколения после того, как объявила о ней в феврале 2021 года, продемонстрировала контроллеры в марте прошлого года. Новый дизайн выполнен в той же бело-черной цветовой гамме, что и PlayStation 5 (компания говорит, что эти два продукта были разработаны с учетом друг друга), и хотя он имеет такой же широкий дизайн, как и оригинальная PS VR, новая модель также приносит несколько улучшений, в том числе диск регулировки объектива, новый дизайн вентиляционных отверстий и небольшое снижение веса. Подобно PlayStation 5 и ее контроллеру DualSense, PS VR2 имеет крошечные текстурированные значки PlayStation, спрятанные на передней и задней полосах гарнитуры.

Гарнитура поддерживает тактильную обратную связь, отслеживание взгляда, 4K HDR, частоту кадров 90/120 Гц, фовеальный рендеринг и поле зрения 110 градусов и подключается к PS5 с помощью одного кабеля USB-C. Стоит отметить, что PlayStation VR была оригинальной доступной гарнитурой виртуальной реальности, не требующей ни мощного игрового ПК, ни дополнительного оборудования стоимостью 800 долларов. При цене от 400 до 500 долларов гаджет превратил существующие игровые приставки PS4 в 2016 году со скромными возможностями в полноценный центр для запуска VR-контента. И хотя сегодняшняя презентация ответила на самый большой вопрос о PS VR2, мы еще многого не знаем о предстоящей гарнитуре, например о ее цене или дате выпуска, хотя, по-видимому, у Sony скоро будет больше информации по этой теме.