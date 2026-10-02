Sony представила QSSR для PS5

Компания Sony запускает новую технологию интеллектуального масштабирования изображения специально для обычной PS5. Она получила название Quick Spectral Super Resolution и представляет собой «новый уровень производительности ИИ-масштабирования», разработанный в рамках совместной работы Sony и AMD над проектом Project Amethyst. Компания отмечает, что PlayStation Spectral Super Resolution, доступная на PS5 Pro, остаётся эталонной технологией. По результатам первых практических тестов Digital Foundry, QSSR действительно работает медленнее PSSR, поскольку обычная PS5 не оснащена специализированным чипом для машинного обучения. Поэтому на стандартной PS5 стоит ожидать скорее масштабирования изображения до 1440p, тогда как PS5 Pro способна работать с масштабированием до 4K.

«На PS5 Pro разработчики почти всегда выводят изображение в 4K и настраивают разрешение рендеринга ниже этого значения», — рассказал Digital Foundry главный инженер Sony по исследованиям и разработке графики Дэниел Крейг. «На PS5 командам приходится проявлять больше гибкости, настраивая не только разрешение рендеринга, но и промежуточные и конечные параметры вывода в зависимости от выбранного графического режима». При этом Крейг отметил, что после всего нескольких дней настройки QSSR можно использовать как практически прямую замену PSSR в играх, которые уже поддерживают эту технологию. Это повышает вероятность того, что разработчики PS5 будут активнее внедрять QSSR.