Sony научит ИИ автоматически чинить ПО в PlayStation

Если подобная система когда-нибудь появится в продуктах компании, в будущем владельцы PlayStation потенциально смогут реже сталкиваться с обращениями в службу поддержки и различными сообщениями об ошибках. Однако возникает вопрос безопасности — предоставление ИИ возможности самостоятельно создавать и устанавливать прошивки на миллионы консолей может быть рискованным, если сгенерированный код не будет проходить тщательную проверку. Кроме того, современные ИИ-модели склонны к галлюцинациям, что особенно опасно при передаче им задач, связанных с изменением прошивки на системном уровне. С другой стороны, пока что нет гарантии, что Sony удастся получить патент в его нынешнем виде, не говоря уже о превращении описанной технологии в реальный продукт.