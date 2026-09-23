Sony научит ИИ автоматически чинить ПО в PlayStation

Компания Sony подала патент на систему с ИИ, которая позволит устройствам компании, включая консоли PlayStation, самостоятельно диагностировать и устранять программные проблемы. Как сообщает TweakTown со ссылкой на патентный агрегатор Patentlyze, в заявке описывается облачный сервер, который отслеживает подключённое оборудование, использует большую языковую модель для создания диагностической программы под конкретную обнаруженную проблему, а затем либо автоматически устанавливает исправление, либо сохраняет информацию об ошибке для последующего анализа инженером. Патент распространяется не только на PlayStation, но и на другие устройства Sony, включая телевизоры, камеры и наушники.

Если подобная система когда-нибудь появится в продуктах компании, в будущем владельцы PlayStation потенциально смогут реже сталкиваться с обращениями в службу поддержки и различными сообщениями об ошибках. Однако возникает вопрос безопасности — предоставление ИИ возможности самостоятельно создавать и устанавливать прошивки на миллионы консолей может быть рискованным, если сгенерированный код не будет проходить тщательную проверку. Кроме того, современные ИИ-модели склонны к галлюцинациям, что особенно опасно при передаче им задач, связанных с изменением прошивки на системном уровне. С другой стороны, пока что нет гарантии, что Sony удастся получить патент в его нынешнем виде, не говоря уже о превращении описанной технологии в реальный продукт.