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Портативную консоль Arc X1 оценили в 350 долларов

Компания Arc пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью X1, которая работает под управлением операционной системы OwlOS на базе Android. Новинку оснастили 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2 c тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno A22 с частотой 950 МГц, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, активной системой охлаждения, батареей ёмкостью 9300 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 27 Вт, временем автономной работы до 8 часов, фронтальными стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а также корпусом массой 500 граммов. Цена консоли на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 350 долларов.

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