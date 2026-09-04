Microsoft запустила облачный гейминг с почасовой оплатой

Компания Microsoft объявила, что с ноября любой желающий сможет пользоваться Xbox Cloud Gaming без обязательной подписки Xbox Game Pass. Новая модель оплаты по факту использования станет частью масштабных изменений в облачном игровом сервисе Xbox и рассчитана прежде всего на тех, кто не пользуется облачным доступом настолько часто, чтобы оправдать ежемесячную подписку. «Игроки смогут покупать часы облачной игры через Xbox Store и запускать принадлежащие им игры на поддерживаемых устройствах через стриминг», — рассказали в Xbox. Таким образом, пользователи получат дополнительный вариант для периодического доступа к облачному геймингу без необходимости оформлять регулярную подписку Game Pass.

Одновременно Microsoft вводит существенные ограничения на облачный гейминг для подписчиков Game Pass. Компания устанавливает месячные лимиты времени, причём пользователям тарифа Ultimate будет доступно всего 15 часов облачной игры в месяц. Это может вынудить активных пользователей Game Pass покупать дополнительные пакеты часов или реже запускать игры через облако. Модель оплаты за отдельные часы, судя по всему, в первую очередь ориентирована на тех, у кого нет Xbox, а также на пользователей, которые преимущественно играют со смартфона. Кроме того, Microsoft тестирует бесплатный облачный гейминг с рекламой среди участников программы Xbox Insider. Это также может сделать облачные игры доступнее для людей, которые не владеют консолью Xbox.
Sony прекратит поддержку дисков на платформе PlayStation…
Sony приняла решение полностью отказаться от физических копий игр для своих консолей, сделав этот шаг еще…
Sony прекращает выпуск физических изданий игр для PlayStatio…
Компания Sony объявила, что с января 2028 года полностью прекратит выпуск физических дисков для новых игр…
PlayStation 6 могут выпустить в 2029 году…
Хотя до 2027 года остаётся всё меньше времени, компания Sony до сих пор не делала официальных заявлений о…
Valve продаёт 15 тысяч Steam Machine в неделю…
Когда компания Valve разместила информацию о своей игровой консоли Steam Machine в конце июня, многие сом…
Belkin выпустила павербанк для Nintendo Switch 2…
Компания Belkin представила новый аксессуар для Nintendo Switch 2 под названием Charging Grip, который не…
В мире заканчиваются запасы PS5 Pro из-за релиза GTA 6…
Консоли PS5 Pro практически исчезли из крупных магазинов США после расширенного показа GTA 6 на Netflix. …
Nintendo скрыто изменила производителя дисплея для Switch 2…
В июне проект Nintendo Patents Watch зафиксировал на китайских онлайн-площадках новый ЖК-модуль. По габар…
Nintendo готовит Switch 2 с OLED-дисплеем…
Изначально слухи о версии Nintendo Switch 2 с OLED-дисплеем появились ещё до выхода новой консоли Nintend…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor