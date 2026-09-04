Microsoft запустила облачный гейминг с почасовой оплатой

Одновременно Microsoft вводит существенные ограничения на облачный гейминг для подписчиков Game Pass. Компания устанавливает месячные лимиты времени, причём пользователям тарифа Ultimate будет доступно всего 15 часов облачной игры в месяц. Это может вынудить активных пользователей Game Pass покупать дополнительные пакеты часов или реже запускать игры через облако. Модель оплаты за отдельные часы, судя по всему, в первую очередь ориентирована на тех, у кого нет Xbox, а также на пользователей, которые преимущественно играют со смартфона. Кроме того, Microsoft тестирует бесплатный облачный гейминг с рекламой среди участников программы Xbox Insider. Это также может сделать облачные игры доступнее для людей, которые не владеют консолью Xbox.