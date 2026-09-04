Microsoft запустила облачный гейминг с почасовой оплатой

Компания Microsoft объявила, что с ноября любой желающий сможет пользоваться Xbox Cloud Gaming без обязательной подписки Xbox Game Pass. Новая модель оплаты по факту использования станет частью масштабных изменений в облачном игровом сервисе Xbox и рассчитана прежде всего на тех, кто не пользуется облачным доступом настолько часто, чтобы оправдать ежемесячную подписку. «Игроки смогут покупать часы облачной игры через Xbox Store и запускать принадлежащие им игры на поддерживаемых устройствах через стриминг», — рассказали в Xbox. Таким образом, пользователи получат дополнительный вариант для периодического доступа к облачному геймингу без необходимости оформлять регулярную подписку Game Pass.

Одновременно Microsoft вводит существенные ограничения на облачный гейминг для подписчиков Game Pass. Компания устанавливает месячные лимиты времени, причём пользователям тарифа Ultimate будет доступно всего 15 часов облачной игры в месяц. Это может вынудить активных пользователей Game Pass покупать дополнительные пакеты часов или реже запускать игры через облако. Модель оплаты за отдельные часы, судя по всему, в первую очередь ориентирована на тех, у кого нет Xbox, а также на пользователей, которые преимущественно играют со смартфона. Кроме того, Microsoft тестирует бесплатный облачный гейминг с рекламой среди участников программы Xbox Insider. Это также может сделать облачные игры доступнее для людей, которые не владеют консолью Xbox.