Sony прекратит производство дисков в Европе

Ранее Sony десятилетиями производила диски в США — сначала в городе Терре-Хот, штат Индиана, а затем в Нью-Джерси. Завод в Нью-Джерси был закрыт ещё в 2011 году, а оставшееся производство из Индианы окончательно перенесли в Австрию в 2022 году. Сейчас бывшее предприятие в Индиане занимается решениями для автомобильной промышленности, включая сборку и упаковку компонентов автомобильной оптики. При этом переход на новое направление начался не вчера — компания изучала вопрос перехода на производство микролинз ещё с 2024 года. По данным ORF Salzburg, Sony инвестировала в это направление около 30 миллионов евро и массовое производство новой продукции может стартовать уже в следующем году. Оптические микролинзы используются в самых разных перспективных технологиях, связанных с управлением светом. Это куда перспективнее, чем выпускать диски в 2026 году.